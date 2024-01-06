Московское "Динамо" победило "Куньлунь" в матче КХЛ, Гусев набрал 5 очков

Встреча завершилась со счетом 7:1

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 8 776 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (12-я минута), Бреннан Менелл (14), Никита Гусев (44, 57), Джордан Уил (50), Егор Петухов (53) и Игорь Чернышов (54). У проигравших отличился Брэндон Макмиллан (35). Гусев также стал автором трех результативных передач, теперь в активе 31-летнего форварда 57 очков (17 шайб + 40 голевых передач) в 47 играх.

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 47 матчах. "Куньлунь" идет на предпоследней, десятой строчке на Западе, имея в активе 36 очков после 48 встреч. Пекинская команда потерпела поражение в седьмой игре подряд.

В следующем матче "Динамо" 7 января примет столичный "Спартак", "Куньлунь" в этот же день на выезде встретится с московским ЦСКА.