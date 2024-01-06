Футболиста "Спартака" Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

Квинси Промес находится под следствием по подозрению в контрабанде наркотиков в Нидерландах

ТАСС, 6 января. Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды после публикации фотографии в соцсетях. Об этом сообщает нидерландский портал Voetbalzone.

Промес находится под следствием по подозрению в контрабанде наркотиков в Нидерландах. Ранее Промес сделал публикацию в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), на которой он отмечал день рождения в Дубае. Поскольку между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, Промесу может угрожать депортация, если нидерландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении полузащитника на территории страны.

11 января 2023 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года. Наркоторговец отрицает свою связь с футболистом, однако прокуроры утверждают, что номер Промеса был обнаружен в одном из телефонов Вортела. Вортел подозревается в транспортировке наркотиков в особо крупных размерах и двух заказных убийствах. Расследование его дела на данный момент продолжается.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение, но он не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.

Промесу 32 года, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.