Сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году

В РФС надеются на участие в двух турнирах, один из которых пройдет в Турции

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух, - сказал Митрофанов. - Первый пройдет в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет, мы ждем подтверждения от УЕФА".

В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде, Россия впервые принимала соревнование. В июле президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.