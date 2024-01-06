Федун назвал неудовлетворительными результаты "Спартака" в 2023 году

Бывший владелец клуба считает, что команда должна была занимать сейчас минимум второе место в РПЛ

ТАСС, 6 января. Результаты "Спартака" в прошедшем году не соответствуют расходам, которые понес московский футбольный клуб в этот период. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Оценю 2023 год для "Спартака" крайне средне. Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице. Поэтому, на мой взгляд, результаты неудовлетворительны", - сказал Федун.

После 18 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 30 очками. Красно-белые на восемь очков отстают от лидера чемпионата "Краснодара". В Фонбет - Кубке России команда вышла в четвертьфинал плей-офф "пути РПЛ". На этой стадии она уступила в первом матче двухраундового противостояния в гостях "Оренбургу" (0:1).

Прошлый сезон РПЛ "Спартак" завершил на третьем месте, набрав 54 очка в 30 матчах и отстав от чемпиона России петербургского "Зенита" на 16 баллов. В Кубке России команда дошла до второго этапа полуфинала "плей-офф пути регионов", где проиграла тольяттинскому "Акрону" (1:2), выступающему в Мелбет - Первой лиге.