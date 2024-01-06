Сборные Германии и Польши сыграют в финале теннисного турнира United Cup

Немцы в полуфинале обыграли австралийцев, поляки - французов

ТАСС, 6 января. Сборная Германии со счетом 2-1 обыграла команду Австралии в полуфинальном матче теннисного турнира United Cup. Соревнование проходит в австралийском Сиднее и проводится под эгидами Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первом поединке австралийка Айла Томлянович уступила немке Анжелике Кербер, упустив по ходу решающего сета два матчбола. Итоговый счет матча - 4:6, 6:2, 7:6 (9:7) в пользу Кербер. Затем Алекс де Минаур со счетом 5:7, 6:3, 6:4 одолел Александра Зверева и сравнял счет в противостоянии. Ранее в четвертьфинале турнира де Минаур в двух сетах переиграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4).

В решающей встрече противостояния в смешанном разряде австралийцы Сторм Хантер и Мэттью Эбден уступили Лауре Зигемунд и Звереву - 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 13:15.

Ранее в субботу поляки вышли в финал, со счетом 3-0 обыграв команду Франции. Хуберт Хуркач со счетом 6:3, 7:5 победил Адриана Маннарино, первая ракетка мира Ига Свёнтек оказалась сильнее Каролин Гарсии (4:6, 6:1, 6:1), Катажина Кава и Ян Зелиньский одержали победу над Элисэнью Лёшемией и Эдуардом Роже-Вассленом (6:3, 6:3).

United Cup завершится 7 января. Турнир проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнования составляет $5 млн. Действующим чемпионом является сборная США. Матчи турнира также принимал другой австралийский город - Перт. United Cup является рейтинговым турниром, на нем каждый игрок может заработать до 500 очков. Это соревнование проводится второй сезон, в теннисном календаре оно заменило Кубок ATP - похожий по формату турнир, проводившийся с 2020 по 2022 год, в котором участвовали только мужчины.

Российские и белорусские теннисисты в настоящее время отстранены от командных соревнований, но могут выступать на турнирах ATP и WTA как нейтральные спортсмены.