Сычев считает, что футболист "Локомотива" Глушенков ярче всех играл в первой части сезона

В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Максим Глушенков ярче всех сыграл в первой части сезона. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Локомотива" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев.

Матчами 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) 8-10 декабря завершилась первая часть сезона. Чемпионат возобновится в марте 2024 года.

"Мне понравился Максим Глушенков в первой части сезона, - сказал Сычев. - Он ярче всех себя проявлял на поле в течение всего сезона. Запомнился именно он в первой части сезона".

Глушенкову 24 года, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

"Самое главное, что сборная проводит международные матчи. Молодежь получает необходимый международный опыт. Да, пусть не самые сильные соперники, но страна знает, что команда есть, что сборная играет. В любом случае будем как болельщики поддерживать нашу команду, чтобы в дальнейшем выходить на международную арену и доказывать свою состоятельность в мировом футболе. Для меня самым запоминающимся матчем сборной в 2023 году была игра с Камеруном", - заключил Сычев.