Федун считает бессмысленной идею возрождения "Спартака-2"

"Спартак" в декабре объявил о решении возродить вторую команду

ТАСС, 6 января. Возрождение "Спартака-2" не имеет смысла при нынешнем подходе к селекционной политике руководства московского футбольного клуба. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

О решении возродить вторую команду "Спартак" объявил в декабре. Планируется, что команда будет заявлена для участия в Леон - Второй лиге.

"Я так понимаю, что у новых владельцев "Спартака" есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение "Спартака-2". Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в "Спартаке-2"]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках - это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка", - сказал Федун.

Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году. 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе чемпионата страны, в сезоне-2021/22 "Спартак-2" занял седьмое место в турнирной таблице.