Клуб НХЛ "Чикаго" поместил Бедарда в список травмированных

Хоккеист получил перелом челюсти в матче с "Нью-Джерси"

ТАСС, 6 января. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года канадский нападающий "Чикаго" Конор Бедард помещен в список травмированных. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что канадцу диагностирован перелом челюсти. В матче против "Нью-Джерси" (2:4), который прошел в ночь на субботу по московскому времени, Бедард попал под силовой прием защитника команды противника Брендана Смита. После этого форвард не появлялся на льду.

Также в список травмированных с переломом пальца включен нападающий Ник Фолиньо. Он тоже получил повреждение в игре против "Нью-Джерси".

Бедард провел 39 матчей и набрал 33 (15 голов + 18 передач) очка по системе "гол+пас" в текущем сезоне НХЛ. 4 января канадец был вызван на Матч звезд НХЛ, который пройдет в Торонто 2-3 февраля. 18-летний форвард должен стать самым молодым участником Матча звезд лиги.

"Чикаго" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 24 очками в 39 матчах. Команда не побеждала в последних пяти матчах, в следующей встрече 7 января "Чикаго" примет "Калгари".