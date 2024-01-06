"Нэшвилл" вызвал российского хоккеиста Гурьянова из фарм-клуба

Россиянин является лучшим бомбардиром "Милуоки" в АХЛ и еще не играл в этом сезоне за основную команду

ТАСС, 6 января. Российский нападающий Денис Гурьянов вызван командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Милуоки". Об этом сообщила пресс-служба "Нэшвилла".

В июле Гурьянов подписал соглашение с "Нэшвиллом" на $850 тыс. сроком на один год. В текущем сезоне россиянин не играл за основную команду. В фарм-клубе он является лучшим бомбардиром с 30 очками в 27 матчах, также форвард идет вторым в списке лучших снайперов "Милуоки" с 12 голами. 2 января Гурьянова признали лучшим игроком недели в АХЛ.

Гурьянову 26 лет, он был выбран "Далласом" на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под 12-м номером. Россиянин в составе "Далласа" в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где команда уступила в серии до четырех побед "Тампе" со счетом 2-4. В шестом матче полуфинальной серии против "Калгари" (7:3) Гурьянов оформил покер, став первым российским игроком, который смог забросить четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ. Всего на счету Гурьянова 312 матчей и 128 (60+68) очков в лиге.

"Нэшвилл" идет на четвертом месте в Центральном дивизионе с 43 очками в 39 матчах. В ночь на воскресенье команда на выезде сыграет с "Далласом".