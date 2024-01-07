Нападающий "Тампы" Кучеров набрал 3 очка в матче НХЛ с "Бостоном"

"Бостон" обыграл "Тампу" со счетом 7:3

ТАСС, 7 января. "Бостон" победил "Тампу" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трент Фредерик (5-я и 22-я минуты), Чарли Макэвой (15), Давид Пастрняк (29), Морган Гики (42), Джейк Дебраск (57), Чарли Койл (58). У проигравших отличились Брэйден Пойнт (1, 36) и Никита Кучеров (28). Кучеров также отдал две результативные передачи, всего 30-летний российский форвард набрал 67 очков (28 шайб + 39 голевых передач) в 40 матчах текущего сезона, он лидирует в гонке бомбардиров.

"Бостон" продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 54 очка в 38 матчах. "Тампа" идет четвертой в Атлантическом дивизионе, имея в активе 43 очка после 41 игры. В следующем матче "Бостон" 9 января в гостях сыграет с "Колорадо", а "Тампа" днем позднее примет "Лос-Анджелес".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Монреалю" (3:4 Б), российский форвард гостей Артемий Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Панарин занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ, набрав 55 очков (25 шайб + 30 голевых передач) в 38 играх.

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в домашней встрече против "Флориды" (4:8), российский голкипер хозяев 24-летний Иван Просветов был заменен во втором периоде, вместо него на лед вышел соотечественник Александр Георгиев. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором результативной передачи в домашней игре против "Баффало" (1:3), форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей в домашней встрече с "Миннесотой" (3:4 ОТ).