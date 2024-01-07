Тренер 20-летней шорт-трекистки Середы рассказала об обстоятельствах смерти спортсменки

О смерти 20-летней спортсменки ранее сообщил Союз конькобежцев России

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Шорт-трекистка Анастасия Середа была госпитализирована с инфекционным заболеванием в Уфу за месяц до своей смерти. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Марина Яшина.

"Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы, - сказала Яшина. - Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия".

О смерти Середы сообщил Союз конькобежцев России, спортсменке было 20 лет. Она является мастером спорта, ее лучшим результатом является победа на Кубке России в эстафете на 3000 метров.