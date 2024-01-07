Владислав Иванов стал четвертым теннисистом России, отбывающим дисквалификацию за допинг

Также отбывают дисквалификации Иван Михайлюк, Дарья Мишина и Елизавета Демина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Владислав Иванов, отказавшийся пройти допинг-тест, стал четвертым российским теннисистом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В сентябре 2022 года Иванов на турнире Международной федерации тенниса в Марокко отказался предоставить образец мочи, покинув место проведения соревнований. Позднее спортсмен вернулся, чтобы предоставить образец, однако ему было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Теннисиста отстранили от занятий спортом на четыре года - с 21 декабря 2023 года до 20 декабря 2027 года.

В настоящее время также отбывают трехгодичные дисквалификации Дарья Мишина и Елизавета Демина, отстраненные от спорта за употребление тестостерона и мельдония соответственно. На четыре года отлучен от спорта Иван Михайлюк, который, как и Иванов, отказался от прохождения допинг-тестирования.

Иванову 24 года. Его наивысшей позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) было 835-е место осенью 2022 года.