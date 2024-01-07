Аршавин считает, что матчи национальной сборной лучше проводить в России

Андрею Аршавину понравился матч против команды Кубы, который сборная России провела в Волгограде

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Матчи национальной сборной по футболу лучше всего проводить в России. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

"Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной, - сказал Аршавин. - Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где - было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).