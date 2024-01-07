Стала известна предварительная причина смерти 20-летней шорт-трекистки

По словам представителя Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга, спортсменка Анастасия Середа могла умереть из-за гриппа А

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Смерть шорт-трекистки Анастасии Середы могла быть вызвана гриппом, который дал осложнения на мозг. Об этом ТАСС заявил представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков.

"Окончательного заключения я пока не видел, - сказал Третьяков. - По моей информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг. Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас".

О смерти Середы сообщил Союз конькобежцев России, спортсменке было 20 лет. Она является мастером спорта, ее лучшим результатом является победа на Кубке России в эстафете на 3000 метров. Шорт-трекистка выступала за сборные Санкт-Петербурга и Мордовии.