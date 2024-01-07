Хиддинк поддержал решение РФС остаться в УЕФА

Исполком Российского футбольного союза 20 декабря проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

ТАСС, 7 января. Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк положительно оценивает решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом Хиддинк заявил "Спорт-Экспрессу".

20 декабря исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Верно ли решение РФС остаться в УЕФА? Россия - часть Европы", - сказал Хиддинк.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения сборная России не приняла участия в стыковых матчах квалификации к чемпионату мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.