Футболист Фомин назвал два самых запоминающихся матча сборной России в 2023 году

Даниил Фомин выделил матчи против сборных Ирака и Катара

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Матчи сборной России по футболу с командами Ирака и Катара стали самыми запоминающимися в 2023 году для полузащитника национальной команды и московского "Динамо" Даниила Фомина. Об этом Фомин рассказал ТАСС.

"Для себя отмечу в матчах за сборную в 2023 году игру с Ираком в Петербурге, был с капитанской повязкой, - сказал Фомин. - Также отмечу матч с Катаром, игра на стадионе чемпионата мира, довольно хороший соперник был. Удовлетворен работой сборной в 2023 году. Что касается меня, я всегда с удовольствием езжу в сборную, к тренерскому штабу, за неделю можно прибавить и в тактике, и в психологии, в понимании, что нужно правильно питаться. То есть такие моменты, но они влияют на футбол".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Фомин принял участие в пяти матчах сборной России в 2023 году.