Тардиф высказался о ситуации с апелляцией ФХР на свой штраф к IIHF

Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России за участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матчах текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) пока не комментирует ситуацию вокруг апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на наложенный IIHF штраф за участие в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Об этом ТАСС сообщил президент международной федерации Люк Тардиф.

КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. Апелляцию ФХР рассматривает дисциплинарный совет IIHF.

"Комментариев нет. IIHF только обратила внимание на то, что Федотов продолжает играть", - сказал Тардиф.

Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Такое решение было принято после того, как Федотов, согласно утверждению IIHF, нарушил правила стандартного контракта с командой Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".