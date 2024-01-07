Рекордсмен Европы Савлуков сказал, что привык к отсутствию международных соревнований

Савелий Савлуков занял первое место на турнире "Рождественские старты", показав результат 1 минута 15,09 секунды в беге на дистанции 600 метров в помещении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Легкоатлет Савелий Савлуков привык к отсутствию международных соревнований. Об этом Савлуков рассказал ТАСС.

Савлуков занял первое место на турнире "Рождественские старты" в Екатеринбурге, показав результат 1 минута 15,09 секунды в беге на дистанции 600 метров в помещении. Лучшее европейское достижение принадлежит немцу Нико Мотчебону (1 минута 15,12 секунды), он установил его в феврале 1999 года. Также Савлуков установил новый рекорд России, ранее достижение принадлежало олимпийскому чемпиону Юрию Борзаковскому (1.16,02).

"В легкую атлетику я пришел, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык, - сказал Савлуков. - Иногда это в голову бьет, но что поделаешь, тем более такая ситуация в стране непростая. Призовые большие, соревнования хорошие, я не жалуюсь. Будешь бежать быстро, все нормально будет, даже не выезжая за границу".

"Был на 90% уверен в рекорде, надо потихоньку добавлять. Хорошо, что так получилось, вроде, ровно разложил силы. Сейчас готовимся спокойно, без резких работ. Накатываем, к февралю подойдем с идеальной формой [в соревнованиях в помещении]. О суперскоростях рановато говорить. Сергей Александрович (тренер Сергей Клевцов - прим. ТАСС) ничего плохого не говорит, может, есть моменты какие-то", - отметил легкоатлет.

Савлуков рассказал, на каких ближайших соревнованиях в помещении планирует выступить. "Это будет "Русская зима" и чемпионат России. Летний сезон длинный - впереди соревнования стран БРИКС, Игры дружбы. Побежим на самых важных зимой", - заключил Савлуков.