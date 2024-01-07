Ласицкене заявила, что не ставит долгосрочных целей на 2024 год

Мария Ласицкене в воскресенье стала победительницей турнира "Рождественские старты", который проходит в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не ставит долгосрочных целей на 2024 год. Об этом легкоатлетка рассказала журналистам после победы на турнире по прыжкам в высоту "Рождественские старты" в Екатеринбурге.

Ласицкене в воскресенье преодолела планку на высоте 1,89 метра, продолжила выступление, но не смогла взять высоту в 1,94 метра.

"Мы в Екатеринбурге закончили прошлогодний летний сезон, это было очень ярко и классно, был настоящий праздник. Сегодня мы начали зимний сезон. Я очень рада, поздравляю всех с праздниками: мира, добра, счастья, любви всем семьям, а нам - хороших результатов и терпения", - сказала Ласицкене.

"Очень большой отрезок времени для планов, - сказала она о целях на наступивший год. - Планы ставлю только на ближайшую неделю. Тренировки, подготовка, восстановление и следующий старт в Челябинске".

Ласицкене 30 лет, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Дважды спортсменка побеждала на чемпионатах мира в помещении.