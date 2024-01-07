Рублев выиграл первый турнир ATP в 2024 году

Россиянин Андрей Рублев в финале обыграл финна Эмиля Руусувуори

ТАСС, 7 января. Россиянин Андрей Рублев победил финна Эмиля Руусувуори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходили в Гонконге.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 26-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под первым номером.

Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Руусувуори 24 года, он является 69-й ракеткой мира. Финский теннисист ни разу не побеждал на турнирах ATP, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд всех четырех соревнований.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд превышает $661 тыс. Турнир не проводился с 2002 года. Из россиян турнир ранее выигрывал Андрей Ольховский - в 1996 году в парном разряде.