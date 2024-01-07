Гуляев считает, что умершая шорт-трекистка Середа была перспективной спортсменкой

Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла на 21-м году жизни

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шорт-трекистка Анастасия Середа, скончавшаяся 6 января, была перспективной спортсменкой. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

О смерти Середы сообщил Союз конькобежцев России, ей было 20 лет. Она является мастером спорта, ее лучшим результатом является победа на Кубке России в эстафете на 3000 метров.

"Она была из наших перспективных спортсменок", - сказал Гуляев.

Ранее представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков сообщил ТАСС, что смерть Середы могла быть вызвана гриппом, который дал осложнения на мозг.