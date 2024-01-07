Более 1 тыс. атлетов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Омске

Участие в забеге приняли 1 366 человек из 19 регионов России

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Ежегодный Рождественский полумарафон в Омске собрал в этом году рекордное количество участников, участие в забеге принимают 1 366 человек из 19 регионов России и пяти стран. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Рождественский полумарафон - первое событие в серии забегов в рамках Сибирского международного марафона. Полумарафон проводится с 1991 года. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире и зарегистрирован в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Забег имеет кольцевую конфигурацию.

"Сегодня у нас по счету 33-й Рождественский полумарафон. Сегодня он не будет самым холодным в мире, потому что погода нас радует, сегодня не так морозно. Традиционно именно омичи открывают беговой сезон в стране. И у нас зарегистрировалось рекордное количество участников: 1366 человек выйдут на гонку", - сказал Хоценко.

Победителем стал Петр Шевцов из Новосибирска, который пробежал 21,1 км за 1 час 14 минут и 20 секунд. Среди женщин первой к финишу пришла Татьяна Курамшина из Челябинской области. Ее результат - 1 час 24 минуты 18 секунд.

В пресс-службе омского Минспорта ТАСС уточнили, что участие в забеге принимают бегуны из 19 регионов России, а также Казахстана, Китая, Италии, Франции, Черногории. Соревнование проходит по историческому центру Омска и включает дистанции на 3 км, 10,55 км и традиционную полумарафонскую дистанцию на 21,1 км. В прошлом году полумарафон собрал более 1 тыс. спортсменов.

Так как 2024 год объявлен в России годом семьи, полумарафон в этом году проходит в формате семейного праздника. Способствует этому и достаточно мягкая для Сибири погода - минус 16 градусов. На Соборной площади в центре Омска организована программа с аниматорами, конкурсами и активностями для горожан любого возраста. Омские семьи на разных площадках смогут побороться за звание самой ловкой, самой хоккейной, самой веселой, дружной, меткой, творческой семьи. Для тех, кто пришел в карнавальных костюмах, приготовлены сюрпризы.