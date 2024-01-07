Янчук считает, что теннисист Рублев уверенно выиграл турнир в Гонконге

Андрей Рублев в финале обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев находится в хорошей форме, он показал уверенную игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Рублев в финале обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

"Здорово, что Рублев выиграл, это радостное событие. Начинать год с победы всегда приятно, тем более что на носу Australian Open, так что он будет готовиться к нему в хорошем настроении. Андрей сейчас находится в хорошей форме, наверное, еще не на пике, но около того. Весь турнир он играл уверенно, остается пожелать ему хорошо выступить на главном турнире в начале сезона, сейчас у него идут золотые годы, почему бы не замахнуться на турнир Большого шлема", - сказал Янчук.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.