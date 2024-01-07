Прыгун в высоту Лысенко выиграл турнир в Екатеринбурге под песню "Я русский"

Данил Лысенко выиграл соревнования с результатом 2,27 метра, исполнив победный прыжок под песню Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл турнир в Екатеринбурге, совершив победный прыжок под песню Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, "Я русский". Как сказал спортсмен ТАСС, эта музыкальная композиция его очень заводит и помогает прыгать выше.

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года выиграл турнир в Екатеринбурге с результатом 2,27 метра.

"Я возвращался в спорт в августе 2022 года, прыгая под эту песню, - заметил Лысенко. - Почему выбрал ее? Она патриотичная и очень сильно заводит меня, когда первый раз услышал "Я русский", меня проняло реально. Да и время сейчас такое, непростое".

"С исполнителем этой песни мне пока не довелось общаться, но, конечно, очень хотелось бы", - добавил собеседник ТАСС.

Лысенко 26 лет, в сезоне-2023 спортсмен не проиграл ни одного турнира. В его активе есть также серебро летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне.