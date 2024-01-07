Рублев заявил, что победа на турнире в Гонконге придаст ему сил перед Australian Open

Открытый чемпионат Австралии стартует 14 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Победа на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге придаст сил россиянину Андрею Рублеву в преддверии Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Комментарий Рублева предоставлен ТАСС пресс-службой ATP.

Рублев в финале обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

"Это прекрасное чувство - начать сезон с победы в турнире и выиграть титул, - сказал Рублев. - Весь турнир я показывал хороший теннис и к финалу подошел в хорошей форме. Перед Australian Open эта победа придает мне дополнительных эмоций и уверенности. Теперь у меня впереди неделя перерыва, в которую я буду готовиться к Мельбурну".

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP

Открытый чемпионат Австралии стартует 14 января.