Ласицкене рассказала, что едва не разрыдалась после ухода из спорта Анжелики Сидоровой

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова 9 декабря объявила о завершении спортивной карьеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не ожидала заявления призера Олимпиады в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой о завершении карьеры. Об этом Ласицкене рассказала ТАСС.

9 декабря Сидорова, в активе которой также золото летнего чемпионата мира 2019 года, сообщила в своем телеграм-канале о завершении спортивной карьеры.

"Решение Анжелики уйти из спорта не стало для меня очень неожиданным, - сказала Ласицкене. - Она стала мамой, это очень сильный и принципиальный человек. Если Анжелика приняла такое решение, то его нужно уважать и благодарить саму спортсменку и ее тренера Светлану Абрамову за шикарную карьеру. Я старалась не плакать и сдерживала себя несколько дней после того, как узнала о ее уходе".

Сидоровой 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2019 году спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Дохе. В ее активе также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).