Ласицкене заявила, что получала письма поддержки от иностранных соперниц

Публичной поддержки прыгунья в высоту ни от кого не ждала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене перестала ждать поддержки от мировой легкоатлетической семьи в условиях санкций, однако получает отдельные письма со словами солидарности от соперниц. Об этом Ласицкене заявила ТАСС.

"Легкоатлетическая семья, может быть, и есть, - сказала Ласицкене. - Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет. Не нужно всех стричь под одну гребенку, есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала и понимаю всех".

С 7 по 8 декабря в Монако прошло заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже. Также российские и белорусские легкоатлеты не могут выступать на международных стартах под эгидой World Athletics.