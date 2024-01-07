Легкоатлетка Ласицкене пока не приняла решения, завершит ли карьеру по окончании сезона

Ранее Мария Ласицкене заявляла, что считает завершенной свою международную карьеру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пока не определилась с решением о дальнейшей карьере. Об этом Ласицкене заявила ТАСС.

Ранее Ласицкене заявляла, что считает завершенной свою международную карьеру.

"Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос", - ответила Ласицкене на вопрос, будет ли текущий сезон для нее последним, если до конца года россиян не вернут на международные старты.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине.