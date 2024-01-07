Монсон готов помогать новому руководству Союза ММА России

Новым президентом Союза ММА России в середине декабря был избран Виктор Дроздов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Боец и депутат Джефф Монсон готов помогать новому руководству Союза смешанных единоборств (ММА) России. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

"Я готов помогать новому руководству Союза ММА России. Жаль, что Федор [Емельяненко] ушел оттуда, но нужно идти вперед. Единственное, что точно могу сказать, я сам не буду президентом и не войду в руководство. Но я готов помогать развитию единоборств", - сказал Монсон.

Новым президентом Союза ММА России в середине декабря был избран Виктор Дроздов. Емельяненко покинул эту должность в августе.