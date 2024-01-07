Олимпийский чемпион по гандболу Шевцов считает, что МОК будет сожалеть о принятых санкциях

МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до командных видов спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Политика не должна вмешиваться в спорт, будущие руководители международного спорта будут сожалеть об отстранении российских и белорусских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года по гандболу, главный тренер сборной Белоруссии Юрий Шевцов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов до командных видов спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин. В то же время глава организации Томас Бах заявил, что решение о допуске спортсменов обеих стран на Игры в Париже объясняется тем, что они не должны "быть наказаны за действия своих правительств".

"На моих глазах прошла московская Олимпиада, в которой я не участвовал, были и Игры в Лос-Анджелесе, которые бойкотировали в качестве ответной меры, - сказал Шевцов. - Было много ситуаций, в которых политика вмешивалась в спорт. Сейчас я читаю и вижу заявления о запретах, но хочется задать вопрос: при чем здесь спорт? Смысл спорта заключается в том, чтобы объединять. Но, к сожалению, решают не спортсмены. А все эти высказывания появляются в зависимости от того, кому как надо, кому как удобно".

"Чтобы я сказал Томасу Баху? Я бы сказал, что мы ни при чем, при чем здесь спорт? Жизнь спортсмена уходит, я ведь мог быть двукратным олимпийским чемпионом, но мне, к сожалению, даже не разрешили ехать и поучаствовать. Так и нынешним ребятам через много лет уже другие руководители МОК и международных федераций будут рассказывать, что это было неправильно. Я читал интервью одного немецкого тренера, который назвал ошибкой бойкот московской Олимпиады, вот только сделал он это через 20 лет. К сожалению, от нас в нынешней ситуации ничего не зависит", - добавил он.

Сборная Белоруссии в воскресенье завоевала Кубок дружбы, который разыгрывался в Москве. В турнире также принимали участие взрослая и молодежная команды России и сборная Ирана.