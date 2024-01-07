Петкович рассказал о реакции в Германии на его работу со сборной России по гандболу

Германский тренер признался, что не испытывает давления со стороны соотечественников

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Германский специалист югославского происхождения Велимир Петкович не ощущает давления со стороны соотечественников в связи с тем, что возглавляет мужскую сборную России по гандболу. Об этом он рассказал ТАСС.

Петкович возглавил российскую команду в 2020 году.

"Давление я испытывал вначале, но сейчас уже все нормально: я дал интервью многим изданиям, все знают мое мнение, ни для кого оно тайной не является, - сказал Петкович. - И в Германии отношение ко мне не изменилось: кто был моим другом, им и остался".

Контракт специалиста с Федерацией гандбола России истекает летом, он пока еще не знает, продолжит ли работать с национальной командой. "Поговорим, обсудим, кто доволен работой, кто нет. Посмотрим", - сказал тренер.

Сборная России в воскресенье заняла третье место на Кубке дружбы, который разыгрывался в Москве. В турнире также принимали участие молодежная сборная России, команды Ирана и Белоруссии, последняя стала победительницей.