Диггинс и Амундсен стали победителями лыжной многодневки "Тур де Ски"

Для норвежца эта победа стала первой в "Тур де Ски" в карьере, для американки - второй

ТАСС, 7 января. Норвежец Харальд Амундсен стал победителем общего зачета лыжной многодневки "Тур де Ски" среди мужчин. Гонка завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме масс-стартами свободным стилем на 10 км.

Амундсен занял пятое место в воскресном масс-старте. Для норвежца эта победа стала первой в "Тур де Ски" в карьере. Второе место в общем зачете занял немец Фридрих Мох, третьим стал француз Юго Лапалю.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана американка Джесси Диггинс выиграла общий зачет многодневки среди женщин, в заключительном масс-старте она пришла к финишу шестой. Второе место в общем зачете заняла норвежка Хейди Венг, третье - финка Кертту Нисканен.

Амундсену 25 лет, на его счету серебряная (2023) и бронзовая (2021) медали чемпионатов мира. Диггинс 32 года, помимо олимпийского золота 2018 года на ее счету также серебро и бронза Олимпиады в Пекине, две золотые (2013, 2023), две серебряные (2015, 2017) и две бронзовые (2017, 2023) медали чемпионатов мира. В "Тур де Ски" она побеждала в 2021 году, в том же году американка выиграла Кубок мира.

Спортсмены из России не участвовали в многодневке из-за решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об их отстранении, принятого в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. 25 октября член правления FIS Эрик Рёсте сообщил норвежскому телеканалу NRK, что санкции в отношении российских спортсменов остаются в силе на сезон-2023/24.

"Тур де Ски" проводится с 2006 года, в мужской части соревнований из россиян побеждали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021). В 2022 году у женщин победу одержала россиянка Наталья Непряева.