Жамнов объяснил перевод Ковальчука в другую тройку в матче КХЛ с "Динамо"

Ковальчук начинал матч в тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым, по ходу игры вышел в звене с Анселем Галимовым и Александром Бурмистровым

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Перевод Ильи Ковальчука в другую тройку "Спартака" по ходу матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" был связан с желанием обновить игру и добавить в скорости. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" уступил в воскресном матче "Динамо" в овертайме на выезде со счетом 2:3. Ковальчук начинал матч в тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым, по ходу игры вышел в звене с Анселем Галимовым и Александром Бурмистровым и отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом красно-белых в большинстве. Следующий матч красно-белые проведут в Минске с местным "Динамо" 9 января.

"У нас нет третьей, четвертой троек, мы ищем разные сочетания, что-то получается в определенном моменте, что-то нет. Сегодня этот перевод сработал, чуть-чуть надо было добавить в скорости. Мы ищем разные сочетания, варианты", - сказал Жамнов.

При счете 0:2 Жамнов взял тайм-аут. "Эмоции перехлестывали игроков, пошли ненужные удаления. Ребята были заряжены, тайм-аут был нужен, чтобы успокоить команду, направить энергию в нужное русло", - отметил он.

В овертайме "Спартак" пропустил после выхода из ворот вратаря Дмитрия Николаева. "Чуть-чуть заигрался, соскучился по хоккею, давно не играл. Он все прекрасно понимает, я думаю, что мы все нюансы уберем, и все будет намного лучше", - сказал главный тренер "Спартака".

Жамнов рассказал о состоянии ряда игроков. "[Михал] Чайковски начал тренироваться с командой, посмотрим в эти два дня, будет ли он готов на все 100%. [Илья] Талалуев приболел, [Александр] Беляев в ротации. Есть ребята, которые выздоровели, поэтому есть возможность делать перестановки", - отметил он.