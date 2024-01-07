"Соскучился по хоккею". Ошибка вратаря привела к поражению "Спартака" от "Динамо"

Красно-белые отыгрались со счета 0:2, но уступили в овертайме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московские "Динамо" и "Спартак" в третий раз подряд сыграли между собой вничью в основное время в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые сумели избежать второго подряд поражения в основное время, отыгравшись со счета 0:2 и уступив в дополнительной пятиминутке со счетом 2:3 после ошибки вратаря.

В предыдущем матче "Спартак" проиграл ЦСКА (1:3) и лишился лидерства в Западной конференции. Красно-белые борются за лучшее место в первой тройке Запада с тем же "Динамо" и набравшим ход "Локомотивом", который в рождественский день одержал вторую победу подряд (над "Трактором" - 3:1) и сохраняет лидерство. Несмотря на неудачу в предыдущем дерби, состав "Спартака" не подвергся изменениям.

"Динамо" же предыдущий матч провело в субботу, победив "Куньлунь Ред Стар" со счетом 7:1. Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов признал, что проведение матча чуть больше суток спустя сказалось на состоянии команды. "Начнем с того, что мы играли второй матч за два дня, удержать преимущество и сыграть активнее не всегда получается", - сказал он после игры, также отметив, что "Динамо" только третий раз в сезоне провело такие спаренные встречи.

Пожалуй, этим можно объяснить то, что после успешного для динамовцев первого периода и начала второго "Спартак" забрал инициативу, несколько раз шайба после бросков красно-белых попадала в каркас ворот Максима Моторыгина. 21-летний голкипер, до этого выступавший в системе "Динамо", проводит в КХЛ первый сезон и в новом году пока сыграл оба матча. Многого болельщики "Динамо" ждали от Никиты Гусева, который в субботу набрал 5 очков по системе "гол+пас" (2+3) и повторил клубный рекорд. В матче со "Спартаком" Гусев принял участие в первом голе Эрика О'Делла в большинстве, бело-голубые умело разыграли лишнего и в начале второго периода, но больше забить в основное время не смогли.

Решающая ошибка Николаева

При счете 0:2 после второго пропущенного гола главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов сразу же взял тайм-аут. "Эмоции перехлестывали игроков, пошли ненужные удаления. Ребята были заряжены, тайм-аут был нужен, чтобы успокоить команду, направить энергию в нужное русло", - рассказал он о причинах такого решения.

"Спартак" же дважды реализовал численное преимущество в третьем периоде. Сначала отличился Павел Порядин, который затем отдал голевой пас Николаю Голдобину. Именно на Порядине перед вторым большинством, оказавшимся успешным для "Спартака", нарушил правила Владислав Михайлов, попав клюшкой по лицу, после чего судьи обсуждали, давать ли динамовцу две минуты штрафа или четыре.

"Настраивались на такую контактную игру. Удаления связаны с эмоциями, все хотят победить, это хоккей. В одном из перерывов поговорили, сказали, что ничего не потеряно, игра идет 60 минут", - сказал после матча Порядин ТАСС.

Ошибка в овертайме вратаря "Спартака" Дмитрия Николаева, который в основное время не раз выручал команду, привела к пропущенному голу. Голкипер ранее уже рискованно играл на выходе, а в том моменте потерял клюшку и оставил свои ворота беззащитными перед Седриком Пакеттом. "Чуть-чуть заигрался, соскучился по хоккею, давно не играл. Он все прекрасно понимает, я думаю, что мы все нюансы уберем, и все будет намного лучше", - сказал главный тренер "Спартака" о Николаеве, который провел за красно-белых второй матч подряд.

"Не имели права опять проигрывать "Спартаку" в овертайме"

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Илья Ковальчук, к которому в каждом матче в "Спартаке" будет приковано внимание, сыграл во втором подряд дерби. Как и в предыдущих играх, 40-летний форвард вышел в тройке с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым, также он появлялся и во второй бригаде большинства вместе с Локтионовым и Александром Бурмистровым, который в этом сезоне имеет в активе только один гол. По ходу матча с "Динамо" Жамнов впервые перевел Ковальчука в другое звено - большую часть времени он играл в номинальной третьей тройке с Бурмистровым и Анселем Галимовым.

"У нас нет третьей, четвертой троек, мы ищем разные сочетания, что-то получается в определенном моменте, что-то нет. Сегодня этот перевод сработал, чуть-чуть надо было добавить в скорости. Мы ищем разные сочетания, варианты", - сказал Жамнов.

Стоит отметить, что если в бригаде большинства с Локтионовым у Ковальчука мало что получалось, то при счете 1:2 он вышел в пятерке с Порядиным и Голдобиным и принял участие в комбинации, благодаря которой счет сравнялся.

Перед матчем многие вспоминали, как команды провели свою последнюю встречу 5 декабря на Ходынке, которая завершилась победой "Спартака" в овертайме со счетом 8:7. Воскресная игра показала, что такие голевые феерии являются больше редкостью. "Тот матч вспоминать уже не хочется: должны были доводить его до победы, акцентов на той игре не было, мы жили сегодняшним матчем. В овертайме собрались, до этого там проиграли им и не имели права уступать", - сказал ТАСС нападающий "Динамо" Артем Ильенко.

"Мы знали, что в той встрече плохо сыграли в обороне, и не хотели давать сопернику шансов забивать, как тогда. В ситуации "пять на пять" мы не дали забить, и нам не надо было удаляться, чтобы давать сопернику возможности", - отметил защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

Бело-голубые 9 января примут "Сочи", а "Спартак" сыграет в этот же день в Минске против местного "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 47 28 4 0 3 1 11 122-89 68 2 Спартак 49 27 3 0 3 4 12 175-135 67 3 Динамо М 48 22 6 3 1 3 13 146-115 66 4 СКА 48 26 2 3 1 1 15 148-102 64 5 Торпедо 47 23 3 2 2 1 16 136-112 59 6 ЦСКА 47 22 2 1 0 4 18 133-107 54 7 Северсталь 48 20 0 3 3 4 18 148-139 53 8 Динамо Мн 46 15 4 1 2 3 21 123-127 45 9 Витязь 48 10 3 2 3 3 27 105-169 36 10 Куньлунь РС 49 7 4 4 2 4 28 109-169 36 11 Сочи 49 11 1 2 0 6 29 122-189 34