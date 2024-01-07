"Соскучился по хоккею". Ошибка вратаря привела к поражению "Спартака" от "Динамо"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московские "Динамо" и "Спартак" в третий раз подряд сыграли между собой вничью в основное время в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые сумели избежать второго подряд поражения в основное время, отыгравшись со счета 0:2 и уступив в дополнительной пятиминутке со счетом 2:3 после ошибки вратаря.
В предыдущем матче "Спартак" проиграл ЦСКА (1:3) и лишился лидерства в Западной конференции. Красно-белые борются за лучшее место в первой тройке Запада с тем же "Динамо" и набравшим ход "Локомотивом", который в рождественский день одержал вторую победу подряд (над "Трактором" - 3:1) и сохраняет лидерство. Несмотря на неудачу в предыдущем дерби, состав "Спартака" не подвергся изменениям.
"Динамо" же предыдущий матч провело в субботу, победив "Куньлунь Ред Стар" со счетом 7:1. Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов признал, что проведение матча чуть больше суток спустя сказалось на состоянии команды. "Начнем с того, что мы играли второй матч за два дня, удержать преимущество и сыграть активнее не всегда получается", - сказал он после игры, также отметив, что "Динамо" только третий раз в сезоне провело такие спаренные встречи.
Пожалуй, этим можно объяснить то, что после успешного для динамовцев первого периода и начала второго "Спартак" забрал инициативу, несколько раз шайба после бросков красно-белых попадала в каркас ворот Максима Моторыгина. 21-летний голкипер, до этого выступавший в системе "Динамо", проводит в КХЛ первый сезон и в новом году пока сыграл оба матча. Многого болельщики "Динамо" ждали от Никиты Гусева, который в субботу набрал 5 очков по системе "гол+пас" (2+3) и повторил клубный рекорд. В матче со "Спартаком" Гусев принял участие в первом голе Эрика О'Делла в большинстве, бело-голубые умело разыграли лишнего и в начале второго периода, но больше забить в основное время не смогли.
Решающая ошибка Николаева
При счете 0:2 после второго пропущенного гола главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов сразу же взял тайм-аут. "Эмоции перехлестывали игроков, пошли ненужные удаления. Ребята были заряжены, тайм-аут был нужен, чтобы успокоить команду, направить энергию в нужное русло", - рассказал он о причинах такого решения.
"Спартак" же дважды реализовал численное преимущество в третьем периоде. Сначала отличился Павел Порядин, который затем отдал голевой пас Николаю Голдобину. Именно на Порядине перед вторым большинством, оказавшимся успешным для "Спартака", нарушил правила Владислав Михайлов, попав клюшкой по лицу, после чего судьи обсуждали, давать ли динамовцу две минуты штрафа или четыре.
"Настраивались на такую контактную игру. Удаления связаны с эмоциями, все хотят победить, это хоккей. В одном из перерывов поговорили, сказали, что ничего не потеряно, игра идет 60 минут", - сказал после матча Порядин ТАСС.
Ошибка в овертайме вратаря "Спартака" Дмитрия Николаева, который в основное время не раз выручал команду, привела к пропущенному голу. Голкипер ранее уже рискованно играл на выходе, а в том моменте потерял клюшку и оставил свои ворота беззащитными перед Седриком Пакеттом. "Чуть-чуть заигрался, соскучился по хоккею, давно не играл. Он все прекрасно понимает, я думаю, что мы все нюансы уберем, и все будет намного лучше", - сказал главный тренер "Спартака" о Николаеве, который провел за красно-белых второй матч подряд.
"Не имели права опять проигрывать "Спартаку" в овертайме"
Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Илья Ковальчук, к которому в каждом матче в "Спартаке" будет приковано внимание, сыграл во втором подряд дерби. Как и в предыдущих играх, 40-летний форвард вышел в тройке с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым, также он появлялся и во второй бригаде большинства вместе с Локтионовым и Александром Бурмистровым, который в этом сезоне имеет в активе только один гол. По ходу матча с "Динамо" Жамнов впервые перевел Ковальчука в другое звено - большую часть времени он играл в номинальной третьей тройке с Бурмистровым и Анселем Галимовым.
"У нас нет третьей, четвертой троек, мы ищем разные сочетания, что-то получается в определенном моменте, что-то нет. Сегодня этот перевод сработал, чуть-чуть надо было добавить в скорости. Мы ищем разные сочетания, варианты", - сказал Жамнов.
Стоит отметить, что если в бригаде большинства с Локтионовым у Ковальчука мало что получалось, то при счете 1:2 он вышел в пятерке с Порядиным и Голдобиным и принял участие в комбинации, благодаря которой счет сравнялся.
Перед матчем многие вспоминали, как команды провели свою последнюю встречу 5 декабря на Ходынке, которая завершилась победой "Спартака" в овертайме со счетом 8:7. Воскресная игра показала, что такие голевые феерии являются больше редкостью. "Тот матч вспоминать уже не хочется: должны были доводить его до победы, акцентов на той игре не было, мы жили сегодняшним матчем. В овертайме собрались, до этого там проиграли им и не имели права уступать", - сказал ТАСС нападающий "Динамо" Артем Ильенко.
"Мы знали, что в той встрече плохо сыграли в обороне, и не хотели давать сопернику шансов забивать, как тогда. В ситуации "пять на пять" мы не дали забить, и нам не надо было удаляться, чтобы давать сопернику возможности", - отметил защитник бело-голубых Бреннан Менелл.
Бело-голубые 9 января примут "Сочи", а "Спартак" сыграет в этот же день в Минске против местного "Динамо".
1
Локомотив
47
28
4
0
3
1
11
122-89
68
2
Спартак
49
27
3
0
3
4
12
175-135
67
3
Динамо М
48
22
6
3
1
3
13
146-115
66
4
СКА
48
26
2
3
1
1
15
148-102
64
5
Торпедо
47
23
3
2
2
1
16
136-112
59
6
ЦСКА
47
22
2
1
0
4
18
133-107
54
7
Северсталь
48
20
0
3
3
4
18
148-139
53
8
Динамо Мн
46
15
4
1
2
3
21
123-127
45
9
Витязь
48
10
3
2
3
3
27
105-169
36
10
Куньлунь РС
49
7
4
4
2
4
28
109-169
36
11
Сочи
49
11
1
2
0
6
29
122-189
34
1
Металлург
49
23
6
2
3
3
12
148-121
68
2
Салават Юлаев
47
26
3
1
1
2
14
141-100
63
3
Авангард
46
19
8
3
0
3
13
138-122
63
4
Автомобилист
50
18
5
4
3
2
18
119-114
59
5
Лада
49
20
1
3
1
9
15
124-121
58
6
Трактор
49
20
5
1
1
4
18
130-116
57
7
Ак Барс
47
21
6
0
0
2
18
122-105
56
8
Сибирь
48
14
3
4
3
6
18
112-130
51
9
Нефтехимик
49
15
4
1
4
5
20
115-152
49
10
Амур
46
16
2
2
5
3
18
105-117
48
11
Барыс
48
8
4
4
2
5
25
118-151
39
12
Адмирал
46
8
3
3
6
4
22
96-131
38