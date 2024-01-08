Миранчук отдал голевую передачу в матче "Аталанты" против "Ромы"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 8 января. "Аталанта" со счетом 1:1 сыграла вничью с "Ромой" в выездном матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Забитым мячом в составе хозяев поля отметился Пауло Дибала, реализовавший пенальти на 39-й минуте встречи. У "Аталанты" отличился Тён Копмейнерс, поразивший ворота соперника на 8-й минуте матча с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука.

Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Теперь на счету россиянина 2 гола и 4 голевые передачи в текущем сезоне во всех турнирах. Он принял участие в 15 матчах чемпионата, кубка страны и Лиги Европы, однако провел на поле менее 600 минут.

"Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками в 19 матчах, в 20-м туре подопечные Джанпьеро Гасперини 15 января примут "Фрозиноне". "Рома" идет восьмой с 29 очками после 19 туров, римляне в следующем матче чемпионата 14 января на выезде сыграют с "Миланом".