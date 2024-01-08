"Реал Сосьедад" вышел в 1/8 финала Кубка Испании, Захарян попал в стартовый состав

Российский полузащитник был заменен в перерыве

ТАСС, 8 января. "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 обыграл "Малагу" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Гол на 49-й минуте забил Игор Субельдия. Российский полузащитник клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян играл с первых минут, но был заменен в перерыве.

"Реал Сосьедад" продлил беспроигрышную серию, теперь она составляет 12 матчей. Последнее поражение команда из Сан-Себастьяна потерпела 4 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании от "Барселоны" (0:1).

Кубок Испании разыгрывается в 122-й раз. Действующим обладателем трофея является мадридский "Реал". Самым титулованным клубом в истории турнира - "Барселона", побеждавшая 31 раз. "Реал Сосьедад" дважды праздновал победу в турнире (1987, 2020). "Малага" никогда не проходила дальше четвертьфинала.