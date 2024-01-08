"Виннипег" победил "Аризону". Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2

ТАСС, 8 января. "Виннипег" в гостях победил "Аризону" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Наместников (18), Николай Элерс (24), Коул Перфетти (35), Марк Шайфли (46, 59), Адам Лаури (60). У проигравших отличились Ник Шмальц (29) и Дилан Гюнтер (53). Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне, также на его счету 18 результативных передач в 36 матчах.

"Виннипег" одержал шестую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу НХЛ, набрав 56 очков в 39 матчах. "Аризона" идет шестой в Центральном дивизионе, имея в активе 40 очков после 38 встреч. В следующем матче "Виннипег" в ночь на 10 января примет "Коламбус", а "Аризона" в этот же день на домашней площадке сыграет с "Бостоном".

В другом матче игрового дня "Вашингтон" дома одержал победу над "Лос-Анджелесом" (4:3), для которого поражение стало пятым кряду. Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей, на счету 38-летнего форварда теперь 26 очков (8 шайб + 18 голевых передач) в 38 играх. Защитник "Чикаго" Никита Зайцев забросил шайбу и отдал голевую передачу в домашнем матче с "Калгари" (4:3).