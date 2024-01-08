В США зрители выбросили на лед более 74 тыс. игрушек после гола хоккеиста Тринеева

Богдан Тринеев забросил пятую шайбу в текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги

ТАСС, 8 января. Болельщики клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши" выбросили на лед более 74 тысяч игрушечных медведей после гола российского нападающего команды Богдана Тринеева.

В матче регулярного чемпионата "Херши", носящий прозвище "медведи", на домашней площадке победил "Лихай Вэлли" (3:2 ОТ). Тринеев открыл счет в матче на 35-й минуте, после этого на лед полетели рекордные в истории клуба 74 599 игрушечных медведей, из-за чего встречу на некоторое время приостановили.

21-летний Тринеев в текущем сезоне провел за "Херши" 28 матчей в АХЛ, набрав 9 очков (5 шайб + 4 передачи). "Херши" является фарм-клубом "Вашингтона", выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).