16-летняя Мирра Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка переместилась на 47-ю строчку рейтинга

ТАСС, 8 января. Российская теннисистка Мирра Андреева переместилась с 58-й на 47-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира WTA в Брисбене, где уступила чешке Линде Носковой в двух сетах. Теперь в активе Андреевой 1168 очков.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается полька Ига Свёнтек (9880 очков), второе место занимает белоруска Арина Соболенко (8905), третье - представительница Казахстана Елена Рыбакина (6811).

Первой ракеткой России остается Людмила Самсонова, она занимает 14-ю строчку мирового рейтинга (2760). Россиянка Дарья Касаткина занимает 15-е место (2758), Вероника Кудерметова - 16-е место (2680), Екатерина Александрова - 21-е (2075), Анастасия Потапова - 27-е (1706), Анна Блинкова - 46-е (1170), Анастасия Павлюченкова - 59-е (1046), Элина Аванесян - 71-е (939), Анна Калинская - 75-е (918), Камилла Рахимова - 93-е (793), Диана Шнайдер - 95-е (785).