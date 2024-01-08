Ласицкене считает, что бороться в CAS за право выступить на Олимпиаде в Париже уже поздно

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2021 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене не видит смысла снова обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы, как и три года назад, попытаться отстоять свое право выступить на Олимпийских играх. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы попытаться отстоять свое право выступать на Олимпийских играх в Париже, - сказала Ласицкене. - Времени осталось очень мало, а суды в CAS очень дорогие. Это я знаю на личном опыте 2021 года".

"По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься министерство спорта, олимпийский комитет и наша федерация. Но они в очередной раз не справились с этой задачей. Когда спортивные чиновники путешествуют по миру больше самих атлетов, это говорит о том, что в нашем спорте что-то не так", - добавила спортсменка.

Ласицкене подавала апелляцию в CAS в январе 2021 года, за восемь месяцев до старта легкоатлетического олимпийского турнира на Играх в Токио. В своем иске она оспаривала новые антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которые давали право World Athletics лишить спортсменку возможности выступать на международных стартах из-за того, что она является россиянкой. Тогда Ласицкене выступала против того, что на Олимпиаду в Токио могли поехать не более 10 российских легкоатлетов. CAS принял решение отклонить иск спортсменки в ноябре, спустя три месяца после окончания Олимпиады, посчитав, что все ограничения были направлены на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, а права самой спортсменки, по мнению суда, тогда не были нарушены.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако прошло заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ласицкене 30 лет, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).