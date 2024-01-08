Третьяк рассказал, что ФХР в условиях санкций продолжает содержать институт сборных

Глава ФХР отметил, что для каждого хоккеиста важно поиграть на международных турнирах

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР), несмотря на недопуск сборных России до соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), продолжает содержать институт сборных команд. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Сборная России решением IIHF отстранена от участия в чемпионатах мира и этапах Евротура. Вопрос о дальнейшем участии россиян в Олимпийских играх 2026 года и чемпионате мира 2025 года IIHF рассмотрит 12-13 февраля.

"К сожалению, мы не играем на чемпионатах мира и этапах Евротура, но мы все равно очень много делаем, чтобы сборная участвовала в соревнованиях, - сказал Третьяк. - Для нас очень важно, что и детские команды из Белоруссии и Казахстана приезжают на Кубок Третьяка. Международные игры есть, хотелось, чтобы их было больше, но важно, что институт сборных мы содержим, он развивается. Молодежные и юниорские команды тренируются в "Сириусе", проводятся сборы и женских команд. В этом плане работа идет на высоком уровне".

В прошлом году команда "Россия 25" (средний возраст игроков 25 лет) играла с командой Белоруссии в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске, а также на турнире в Астане - против сборных Белоруссии и Казахстана.

"В наступившем году, надеюсь, пройдет традиционный Кубок Первого канала. Естественно, команда "Россия 25" планирует играть в Туле, Омске, других городах, Астане, Минске. Именно в этих играх мы просматриваем нашу молодежь, даем им возможность надеть майку сборной России. Это очень важно для каждого хоккеиста - поиграть на международных турнирах", - отметил Третьяк.