Фигурист Ерохов из-за надрыва связок вернется на лед не раньше, чем через две недели

Алексей Ерохов 21 декабря травмировался на чемпионате России в Челябинске

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фигуристу Алексею Ерохову, травмировавшемуся на чемпионате России в Челябинске, диагностировали частичный надрыв связок, очередное обследование фигурист пройдет через две недели. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.

Ерохов 21 декабря упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

"Алексею сделали МРТ, был выявлен частичный надрыв связок. Слава богу, что ничего криминального, но пролечить нужно - нужно время, будем восстанавливаться по максимуму. Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше", - сообщила Буцаева.

Ерохову 24 года, он является чемпионом мира среди юниоров 2018 года.