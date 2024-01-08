В "Ак Барсе" считают, что Радулов готов играть еще 2-3 года

Контракт 37-летнего спортсмена с казанским клубом истекает 30 апреля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Здоровье нападающего казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Александра Радулова позволит ему играть еще 2-3 года. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

Контракт спортсмена с казанским клубом действует до 30 апреля.

"Диалог не заканчивался, он идет постоянно, - сказал Валиуллин о ситуации с продлением контракта с Радуловым. - Бывали какие-то моменты: у него ребенок родился, и переговоры останавливались, бывали какие-то финансовые пожелания сторон. Мы не торопимся, все должно вкупе прийти, чтобы мы подписали это соглашение. Год-два, посмотрим, как сейчас сезон пройдет".

5 января "Спорт-Экспресс" сообщил, что Радулов рассматривает вариант с завершением карьеры. "Судя по его здоровью, он еще готов 2-3 года играть", - добавил Валиуллин, отвечая на вопрос о предполагаемом завершении карьеры Радуловым.

Радулову 37 лет, он играет за "Ак Барс" с 2022 года. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, на его счету 686 очков (238 шайб + 448 голевых передач) в 610 матчах.