Капелло назвал хорошей игру футболиста Миранчука в последних матчах за "Аталанту"

Алексей Миранчук в воскресенье стал автором голевой передачи в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии с "Ромой"

ТАСС, 8 января. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук показывает хорошую игру в последних матчах, поэтому получает шанс выходить на поле. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло.

В воскресенье Миранчук стал автором голевой передачи в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (1:1).

"Миранчук играет очень хорошо. Вот почему он всегда играет в последних матчах", - сказал Капелло.

Миранчуку 28 лет, в текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре передачи.