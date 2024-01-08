Детская команда ЦСКА обыграла "Красную машину Юниор" в матче на Красной площади

Встреча завершилась со счетом 7:5

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА одержали победу над "Красной машиной Юниор" в выставочном матче детских команд на ГУМ-катке на Красной площади. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Игра завершилась со счетом 7:5 в пользу армейцев.

В церемонии открытия матча принял участие президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Красная машина Юниор" является совместным проектом академии СКА и ФХР. Школа работает по стандартам национальной программы подготовки хоккеистов, современным методикам, разработанным специалистами ФХР.