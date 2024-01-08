Рекордсмен мира Колесников рассказал о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников намерен продолжать карьеру минимум до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я слышал, что к Лос-Анджелесу добавляют "полтинники", так что все - едем выступать на 50 метров на спине, - сказал Колесников. - Получается, что карьеру буду продолжать еще пять лет, хотя, конечно, сейчас говорю об этом не без доли иронии. Но съездить на 50 на спине на Олимпийские игры действительно было бы прикольно".

"В принципе, с каждым годом постепенно мысли и подход к плаванию будут меняться, будут меняться и цели. Может быть, что к 2028 году я вообще плавать закончу, но выступить на полтинничке, как я уже сказал, было бы прикольно", - добавил он.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Спортсмен является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

Российские пловцы в минувшем году были допущены к международным стартам в нейтральном статусе, однако ведущие спортсмены страны отказались от участия в соревнованиях на предложенных условиях, что, скорее всего, не позволит им выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.