Третьяк назвал стабильной игру вратарей Бобровского и Георгиева в сезоне НХЛ

Россиянин Александр Георгиев лидирует среди вратарей НХЛ по числу побед в текущем сезоне

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и голкипер "Колорадо" Александр Георгиев показывают стабильную игру в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Более стабильно Бобровский играет. Андрей Василевский только после травмы набирает форму - один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и [Игорь] Шестеркин. Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей", - отметил Третьяк.

27-летний Георгиев лидирует среди вратарей НХЛ по количеству побед (21) в нынешнем сезоне. 35-летний Бобровский по этому показателю занимает в лиге третье место (20).