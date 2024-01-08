Карелин назвал "драконовскими" санкции МОК к российскому спорту

По словам Александра Карелина, Международный олимпийский комитет давно потерял свою автономность

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) давно потерял свою автономность и ввел "драконовские" санкции против российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал член Совета Федерации России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"Я считаю, что МОК уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования, которые, я уверен, пройдут успешно. У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история", - сказал Карелин.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.