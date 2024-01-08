Футболист Миранчук не покинет "Аталанту" в зимнее трансферное окно

Прошлый сезон россиянин провел в "Торино" на правах аренды

ТАСС, 8 января. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно не покинет итальянский футбольный клуб "Аталанта". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил агент игрока Вадим Шпинев.

В воскресенье Миранчук стал автором голевой передачи в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (1:1).

"Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную", - сказал Шпинев.

Миранчуку 28 лет, он выступает за "Аталанту" с 2020 года. Прошлый сезон россиянин провел в "Торино" на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провел за "Аталанту" 15 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре передачи.