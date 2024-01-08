Стали известны первые участники Игр будущего по фиджитал-мини-гольфу

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вероника Антропова, Глафира Помазкова, Матвей Каширин и Арсений Подольский примут участие в Играх будущего в дисциплине фиджитал-мини-гольф. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации гольфа России.

Отборочные соревнования проходили в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.